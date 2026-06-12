Cognac

Marché nocturne du Champ de Foire 2026

Place du Champ de Foire Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Marché nocturne du Champ de Foire marché de producteurs restauration sur place animation musicale.

Soirée proposée par le comité d’animation du Champ de Foire et les Amis de Saint-Antoine..

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Place du Champ de Foire Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36

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English :

Champ de Foire night market: farmers’ market on-site catering musical entertainment.

Organized by the Champ de Foire entertainment committee and the Friends of Saint-Antoine.

L’événement Marché nocturne du Champ de Foire 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac