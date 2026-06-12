Marché nocturne du Champ de Foire 2026 Cognac
Marché nocturne du Champ de Foire 2026 Cognac vendredi 7 août 2026.
Cognac
Marché nocturne du Champ de Foire 2026
Place du Champ de Foire Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Marché nocturne du Champ de Foire marché de producteurs restauration sur place animation musicale.
Soirée proposée par le comité d’animation du Champ de Foire et les Amis de Saint-Antoine..
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Place du Champ de Foire Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36
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English :
Champ de Foire night market: farmers’ market on-site catering musical entertainment.
Organized by the Champ de Foire entertainment committee and the Friends of Saint-Antoine.
L’événement Marché nocturne du Champ de Foire 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac
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