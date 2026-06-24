Les jolis pas beaux | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac
Les jolis pas beaux | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac mercredi 5 août 2026.
Cognac
Les jolis pas beaux | Visite apéritive
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la ville sous un angle original ! Au programme de la visite, un parcours des édifices à l’architecture singulière et monuments incompris qui se terminera par un apéritif autour de produits régionaux.
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
Curious and gourmet alike, get ready to discover the town from an original angle! The program includes a tour of buildings with unusual architecture and misunderstood monuments, ending with an aperitif featuring regional products.
L’événement Les jolis pas beaux | Visite apéritive Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac
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