Les jolis pas beaux | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac mercredi 5 août 2026.

Cognac

Les jolis pas beaux | Visite apéritive

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la ville sous un angle original ! Au programme de la visite, un parcours des édifices à l’architecture singulière et monuments incompris qui se terminera par un apéritif autour de produits régionaux.

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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

Curious and gourmet alike, get ready to discover the town from an original angle! The program includes a tour of buildings with unusual architecture and misunderstood monuments, ending with an aperitif featuring regional products.

L’événement Les jolis pas beaux | Visite apéritive Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac