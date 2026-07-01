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Concert | Walt & Phil au Garage Bar Le Garage Bar Cognac

vendredi 31 juillet 2026 · Le Garage Bar · Cognac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Garage Bar
Adresse
1 rue de l'Isle d'Or
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Concert | Walt & Phil au Garage Bar

Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez profiter de la dernière soirée du mois de juillet au Garage Bar en compagnie du duo Walt & Phil.
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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 08 84 

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English :

Come enjoy the last night of July at the Garage Bar with the duo Walt & Phil.

L’événement Concert | Walt & Phil au Garage Bar Cognac a été mis à jour le 2026-07-13 par Destination Cognac

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