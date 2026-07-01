Concert | Walt & Phil au Garage Bar Le Garage Bar Cognac
vendredi 31 juillet 2026 · Le Garage Bar · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Concert | Walt & Phil au Garage Bar
Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez profiter de la dernière soirée du mois de juillet au Garage Bar en compagnie du duo Walt & Phil.
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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 08 84
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English :
Come enjoy the last night of July at the Garage Bar with the duo Walt & Phil.
L’événement Concert | Walt & Phil au Garage Bar Cognac a été mis à jour le 2026-07-13 par Destination Cognac
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