Concert | Walt & Phil au Garage Bar Le Garage Bar Cognac

Informations pratiques

Cognac

Concert | Walt & Phil au Garage Bar

Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez profiter de la dernière soirée du mois de juillet au Garage Bar en compagnie du duo Walt & Phil.

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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 08 84

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English :

Come enjoy the last night of July at the Garage Bar with the duo Walt & Phil.

L’événement Concert | Walt & Phil au Garage Bar Cognac a été mis à jour le 2026-07-13 par Destination Cognac