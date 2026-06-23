Les bâtisseurs du Moyen Âge | Atelier enfant Rue Aristide Briand Cognac
mercredi 22 juillet 2026 · Rue Aristide Briand · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Les bâtisseurs du Moyen Âge | Atelier enfant
Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Cet atelier vous propose de percer les secrets des constructions du Moyen Âge grâce à des maquettes d’architecture. Êtes-vous prêts à relever le défi ?
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Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
This workshop invites you to discover the secrets of medieval construction using architectural models. Are you up to the challenge?
L’événement Les bâtisseurs du Moyen Âge | Atelier enfant Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac
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