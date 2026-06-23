Les bâtisseurs du Moyen Âge | Atelier enfant Rue Aristide Briand Cognac

Informations pratiques

Cognac

Les bâtisseurs du Moyen Âge | Atelier enfant

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Cet atelier vous propose de percer les secrets des constructions du Moyen Âge grâce à des maquettes d’architecture. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

.

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This workshop invites you to discover the secrets of medieval construction using architectural models. Are you up to the challenge?

L’événement Les bâtisseurs du Moyen Âge | Atelier enfant Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac