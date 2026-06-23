Il était une fois… le fleuve Charente Cognac mercredi 15 juillet 2026.

Cognac

Il était une fois… le fleuve Charente

Place de la Salle Verte Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Sous ses airs calmes et paisibles, la Charente renferme de nombreux mystères… Au cours de ce jeu de piste, parcourez les rives du fleuve pour découvrir son histoire et ses secrets.

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Place de la Salle Verte Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

Under its calm and peaceful airs, the Charente river contains many mysteries… During this treasure hunt, walk along the banks of the river to discover its history and its secrets.

L’événement Il était une fois… le fleuve Charente Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac