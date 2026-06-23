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Nocturne | Les secrets de la pierre Couvent des Récollets Cognac

Nocturne | Les secrets de la pierre Couvent des Récollets Cognac mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Couvent des Récollets
Adresse
53 rue d'Angoulême
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
5 5 5

Cognac

Nocturne | Les secrets de la pierre

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-18

À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Partons à la rencontre des sculptures dans la ville, des plus discrètes aux plus monumentales.
Une visite pour lever les yeux, observer les détails et redécouvrir la richesse sculptée de Cognac
  .

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

When night falls, Cognac takes on a whole new look!
Let’s set out to explore the city’s sculptures, from the most understated to the most monumental.
A tour that invites you to look up, observe the details, and rediscover Cognac’s rich sculptural heritage

L’événement Nocturne | Les secrets de la pierre Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac

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