Nocturne | Les secrets de la pierre Couvent des Récollets Cognac mardi 28 juillet 2026.

Cognac

Nocturne | Les secrets de la pierre

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-18

À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !

Partons à la rencontre des sculptures dans la ville, des plus discrètes aux plus monumentales.

Une visite pour lever les yeux, observer les détails et redécouvrir la richesse sculptée de Cognac

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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

When night falls, Cognac takes on a whole new look!

Let’s set out to explore the city’s sculptures, from the most understated to the most monumental.

A tour that invites you to look up, observe the details, and rediscover Cognac’s rich sculptural heritage

L’événement Nocturne | Les secrets de la pierre Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac