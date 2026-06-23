Nocturne | Les secrets de la pierre Couvent des Récollets Cognac
Nocturne | Les secrets de la pierre Couvent des Récollets Cognac mardi 28 juillet 2026.
Cognac
Nocturne | Les secrets de la pierre
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:30:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-18
À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Partons à la rencontre des sculptures dans la ville, des plus discrètes aux plus monumentales.
Une visite pour lever les yeux, observer les détails et redécouvrir la richesse sculptée de Cognac
.
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
When night falls, Cognac takes on a whole new look!
Let’s set out to explore the city’s sculptures, from the most understated to the most monumental.
A tour that invites you to look up, observe the details, and rediscover Cognac’s rich sculptural heritage
L’événement Nocturne | Les secrets de la pierre Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac
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