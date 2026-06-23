Le monument disparu | Jeu de piste Cognac mercredi 29 juillet 2026.

Cognac

Le monument disparu | Jeu de piste

Place du Solençon Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Ce jeu de piste vous emmène sur la rive droite, dans le quartier Saint-Jacques. À vous de mener l’enquête

et de récolter des indices pour retrouver la trace d’un mystérieux monument oublié…

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Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

This treasure hunt takes you to the Saint-Jacques district on the right bank. It’s up to you to investigate

and collect clues to find the whereabouts of a mysterious forgotten monument?

L’événement Le monument disparu | Jeu de piste Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac