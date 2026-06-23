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Le monument disparu | Jeu de piste Cognac

Le monument disparu | Jeu de piste Cognac mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
Place du Solençon
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
2 2 2

Cognac

Le monument disparu | Jeu de piste

Place du Solençon Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Ce jeu de piste vous emmène sur la rive droite, dans le quartier Saint-Jacques. À vous de mener l’enquête
et de récolter des indices pour retrouver la trace d’un mystérieux monument oublié…
  .

Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

This treasure hunt takes you to the Saint-Jacques district on the right bank. It’s up to you to investigate
and collect clues to find the whereabouts of a mysterious forgotten monument?

L’événement Le monument disparu | Jeu de piste Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac

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