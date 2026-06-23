Nocturne | Cognac au Moyen Âge Couvent des Récollets Cognac mardi 4 août 2026.

Cognac

Nocturne | Cognac au Moyen Âge

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !

Cette saison, nous allons explorer les périodes marquantes de l’histoire de Cognac. Ce soir, Cognac au Moyen Âge.

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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

When night falls, Cognac reveals itself in a different light!

This season, we’ll be exploring key periods in Cognac’s history. Tonight, Cognac in the Middle Ages.

L’événement Nocturne | Cognac au Moyen Âge Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac