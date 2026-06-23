Nocturne | Cognac au Moyen Âge Couvent des Récollets Cognac
Nocturne | Cognac au Moyen Âge Couvent des Récollets Cognac mardi 4 août 2026.
Cognac
Nocturne | Cognac au Moyen Âge
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Cette saison, nous allons explorer les périodes marquantes de l’histoire de Cognac. Ce soir, Cognac au Moyen Âge.
.
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When night falls, Cognac reveals itself in a different light!
This season, we’ll be exploring key periods in Cognac’s history. Tonight, Cognac in the Middle Ages.
L’événement Nocturne | Cognac au Moyen Âge Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Festival | Cognac Blues Passions Jardin Public Cognac 1 juillet 2026
- Micro-Folie à la Passerelle Centre Social La Passerelle Cognac 1 juillet 2026
- Kings of Blues | Cognac Blues Passions Cognac 1 juillet 2026
- Cognac Streets | Cognac Blues Passions Château de Cognac Cognac 2 juillet 2026
- Kings of Blues | Cognac Blues Passions Cognac 2 juillet 2026