Jeux en bois géants Base Plein Air Cognac
Jeux en bois géants Base Plein Air Cognac dimanche 12 juillet 2026.
Cognac
Jeux en bois géants
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Amusez-vous avec une dizaine de jeux géants en bois .
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24
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English :
Have fun with a dozen giant wooden games.
L’événement Jeux en bois géants Cognac a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac
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