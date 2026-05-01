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Jeux en bois géants Base Plein Air Cognac

Jeux en bois géants Base Plein Air Cognac dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Base Plein Air

Adresse : Allée Basse du Parc

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cognac

Jeux en bois géants

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Amusez-vous avec une dizaine de jeux géants en bois .
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24 

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English :

Have fun with a dozen giant wooden games.

L’événement Jeux en bois géants Cognac a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac

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