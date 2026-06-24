30 millions d’amis | Visites OPNI Couvent des Récollets Cognac

Informations pratiques

Cognac

30 millions d’amis | Visites OPNI

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Parcours sauvage sur les traces de la représentation animale à Cognac le temps d’un safari original. Aucun animal sera maltraité pendant cette visite !

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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

An adventure tour following the trail of animal depictions in Cognac during a unique safari. No animals will be mistreated during this tour!

L’événement 30 millions d’amis | Visites OPNI Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac