30 millions d’amis | Visites OPNI Couvent des Récollets Cognac
mercredi 15 juillet 2026 · Couvent des Récollets · Cognac
Informations pratiques
Cognac
30 millions d’amis | Visites OPNI
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Parcours sauvage sur les traces de la représentation animale à Cognac le temps d’un safari original. Aucun animal sera maltraité pendant cette visite !
.
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
An adventure tour following the trail of animal depictions in Cognac during a unique safari. No animals will be mistreated during this tour!
L’événement 30 millions d’amis | Visites OPNI Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac
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