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Nocturne | Cognac au fil des siècles Couvent des Récollets Cognac

Nocturne | Cognac au fil des siècles Couvent des Récollets Cognac mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Couvent des Récollets
Adresse
53 rue d'Angoulême
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
3 3 3 Tarif réduit Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap

Cognac

Nocturne | Cognac au fil des siècles

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit
Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-08-25

À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Le temps d’une douce soirée d’été, laissez-vous conter la grande histoire, mais aussi les petites histoires, de cette ville au destin exceptionnel.
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

When night falls, Cognac reveals itself in a different light!
During a mild summer evening, let yourself be told the great history, but also the little stories of this town with an exceptional destiny.

L’événement Nocturne | Cognac au fil des siècles Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac

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