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En voiture Simone ! | Visite OPNI Couvent des Récollets Cognac

En voiture Simone ! | Visite OPNI Couvent des Récollets Cognac mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Couvent des Récollets
Adresse
53 rue d'Angoulême
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
3 3 3 Tarif réduit

Cognac

En voiture Simone ! | Visite OPNI

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Objet Patrimonial non identifié !
Un parcours mécanique à la rencontre de la mémoire automobile à Cognac et de son empreinte architecturale.
  .

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

Unidentified heritage object!
A mechanical journey to discover Cognac’s automotive heritage and its architectural imprint.

L’événement En voiture Simone ! | Visite OPNI Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac

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