En voiture Simone ! | Visite OPNI Couvent des Récollets Cognac mercredi 15 juillet 2026.

Cognac

En voiture Simone ! | Visite OPNI

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Objet Patrimonial non identifié !

Un parcours mécanique à la rencontre de la mémoire automobile à Cognac et de son empreinte architecturale.

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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

Unidentified heritage object!

A mechanical journey to discover Cognac’s automotive heritage and its architectural imprint.

L’événement En voiture Simone ! | Visite OPNI Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac