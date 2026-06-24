En voiture Simone ! | Visite OPNI Couvent des Récollets Cognac
En voiture Simone ! | Visite OPNI Couvent des Récollets Cognac mercredi 15 juillet 2026.
Cognac
En voiture Simone ! | Visite OPNI
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Objet Patrimonial non identifié !
Un parcours mécanique à la rencontre de la mémoire automobile à Cognac et de son empreinte architecturale.
.
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
Unidentified heritage object!
A mechanical journey to discover Cognac’s automotive heritage and its architectural imprint.
L’événement En voiture Simone ! | Visite OPNI Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac
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