Cognac au temps des chevaliers | Jeu de piste Couvent des Récollets Cognac mercredi 19 août 2026.

Cognac

Cognac au temps des chevaliers | Jeu de piste

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Un jeu de piste dans les rues de vieille ville à la recherche des traces du Moyen Âge pour percer les secrets de cette époque pleine de mystères…

.

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A treasure hunt in the streets of the old town in search of traces of the Middle Ages to discover the secrets of this period full of mysteries…

L’événement Cognac au temps des chevaliers | Jeu de piste Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac