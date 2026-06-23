La nuit des lumières à Saint Léger Cognac jeudi 13 août 2026.

Cognac

La nuit des lumières à Saint Léger

Place d’Armes Cognac Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Un parcours lumineux à l’église Saint Léger à Cognac. Grâce à une mise en lumière sensible et des projections d’images adaptées à l’architecture, cette animation inédite propose une relecture poétique et sensorielle de l’église.

.

Place d’Armes Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An illuminated tour of the Saint Léger church in Cognac. Using sensitive lighting and image projections adapted to the architecture, this original animation offers a poetic and sensory re-reading of the church.

L’événement La nuit des lumières à Saint Léger Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac