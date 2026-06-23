Les ponts dans tous les sens | Parcours sensoriel Quai Maurice Hennessy Cognac
mercredi 5 août 2026 · Quai Maurice Hennessy · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Les ponts dans tous les sens | Parcours sensoriel
Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Un parcours ludique pour découvrir les ponts de Cognac avec tous ses sens !
Des ponts très connus, d’autres plus discrets et même certains qui ont disparu…
.
Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
A fun way to discover Cognac’s bridges with all your senses!
Well-known bridges, more discreet ones and even some that have disappeared?
L’événement Les ponts dans tous les sens | Parcours sensoriel Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac
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