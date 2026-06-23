Les ponts dans tous les sens | Parcours sensoriel Quai Maurice Hennessy Cognac

Informations pratiques

Cognac

Les ponts dans tous les sens | Parcours sensoriel

Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Un parcours ludique pour découvrir les ponts de Cognac avec tous ses sens !

Des ponts très connus, d’autres plus discrets et même certains qui ont disparu…

.

Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun way to discover Cognac’s bridges with all your senses!

Well-known bridges, more discreet ones and even some that have disappeared?

L’événement Les ponts dans tous les sens | Parcours sensoriel Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac