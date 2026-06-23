L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière Quai Maurice Hennessy Cognac mercredi 12 août 2026.

Cognac

L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière

Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Mène l’enquête sur une étrange disparition qui sème le trouble dans toute la ville et au-delà on a volé la couronne du Roi !

Pars à la recherche des indices pour faire éclater la vérité et tenter de démasquer le coupable.

.

Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lead the investigation into a strange disappearance that’s stirring up trouble throughout the town and beyond: the King’s crown has been stolen!

Follow the clues to unravel the truth and unmask the culprit.

L’événement L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac