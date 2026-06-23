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L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière Quai Maurice Hennessy Cognac

L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière Quai Maurice Hennessy Cognac mercredi 12 août 2026.

Lieu
Quai Maurice Hennessy
Adresse
La porte Saint Jacques
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
2 2 2

Cognac

L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière

Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Mène l’enquête sur une étrange disparition qui sème le trouble dans toute la ville et au-delà on a volé la couronne du Roi !
Pars à la recherche des indices pour faire éclater la vérité et tenter de démasquer le coupable.
  .

Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

Lead the investigation into a strange disappearance that’s stirring up trouble throughout the town and beyond: the King’s crown has been stolen!
Follow the clues to unravel the truth and unmask the culprit.

L’événement L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac

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