L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière Quai Maurice Hennessy Cognac
L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière Quai Maurice Hennessy Cognac mercredi 12 août 2026.
Cognac
L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière
Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Mène l’enquête sur une étrange disparition qui sème le trouble dans toute la ville et au-delà on a volé la couronne du Roi !
Pars à la recherche des indices pour faire éclater la vérité et tenter de démasquer le coupable.
.
Quai Maurice Hennessy La porte Saint Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
Lead the investigation into a strange disappearance that’s stirring up trouble throughout the town and beyond: the King’s crown has been stolen!
Follow the clues to unravel the truth and unmask the culprit.
L’événement L’affaire de la couronne de François 1er | Enquête policière Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac
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