Soirées dansantes | Dansons sur les quais Cognac
Soirées dansantes | Dansons sur les quais Cognac vendredi 14 août 2026.
Cognac
Soirées dansantes | Dansons sur les quais
Esplanade du port Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Le service culture de la Ville vous invite à deux soirées dansantes sur l’esplanade du port. Au programme, DJ, espace restauration sur place, gratuit et ouvert à tous. Notez les dates !
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Esplanade du port Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36
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English :
The town’s cultural department invites you to two dance evenings on the harbour esplanade. On the program: DJ, on-site catering, free and open to all. Make a note of the dates!
L’événement Soirées dansantes | Dansons sur les quais Cognac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac
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