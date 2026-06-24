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Les légendes cognaçaises | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac

Les légendes cognaçaises | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac mercredi 12 août 2026.

Lieu
Couvent des Récollets
Adresse
53 rue d'Angoulême
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
8 8 8

Cognac

Les légendes cognaçaises | Visite apéritive

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la ville sous un angle original ! Un parcours légendaire pour partir à la découverte des contes et petites histoires de Cognac, entre mythe et réalité, là où l’imaginaire se mêle au passé.
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

Curious travelers and foodies, get ready to discover the city from a unique perspective! A “legendary” tour to explore the tales and stories of Cognac—blurring the lines between myth and reality, where imagination blends with history.

L’événement Les légendes cognaçaises | Visite apéritive Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac

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