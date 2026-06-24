Les légendes cognaçaises | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac
Les légendes cognaçaises | Visite apéritive Couvent des Récollets Cognac mercredi 12 août 2026.
Cognac
Les légendes cognaçaises | Visite apéritive
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la ville sous un angle original ! Un parcours légendaire pour partir à la découverte des contes et petites histoires de Cognac, entre mythe et réalité, là où l’imaginaire se mêle au passé.
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
Curious travelers and foodies, get ready to discover the city from a unique perspective! A “legendary” tour to explore the tales and stories of Cognac—blurring the lines between myth and reality, where imagination blends with history.
L’événement Les légendes cognaçaises | Visite apéritive Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac
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