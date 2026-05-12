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Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion Base Plein Air Cognac

Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion Base Plein Air Cognac samedi 15 août 2026.

Lieu : Base Plein Air

Adresse : Allée Basse du Parc

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Cognac

Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

A la tombée de la nuit. Projection du Disney Coco les pieds dans le sable.
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24 

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English :

At dusk. Screening of Disney’s Coco with your feet in the sand.

L’événement Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

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