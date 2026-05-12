Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion Base Plein Air Cognac
Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion Base Plein Air Cognac samedi 15 août 2026.
Cognac
Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
A la tombée de la nuit. Projection du Disney Coco les pieds dans le sable.
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24
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English :
At dusk. Screening of Disney’s Coco with your feet in the sand.
L’événement Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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