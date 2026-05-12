Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion Base Plein Air Cognac

Cognac

Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

A la tombée de la nuit. Projection du Disney Coco les pieds dans le sable.

.

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At dusk. Screening of Disney’s Coco with your feet in the sand.

L’événement Cinéma Plein Air | Mufasa, le roi lion Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac