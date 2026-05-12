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Bulles de savon géantes Base Plein Air Cognac

Bulles de savon géantes Base Plein Air Cognac dimanche 16 août 2026.

Lieu : Base Plein Air

Adresse : Allée Basse du Parc

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cognac

Bulles de savon géantes

Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Déambulation et ateliers avec bulles de savons (enfants et adultes)
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Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24 

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English :

Soap bubble walk and workshops (children and adults)

L’événement Bulles de savon géantes Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

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