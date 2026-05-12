Bulles de savon géantes Base Plein Air Cognac
Bulles de savon géantes Base Plein Air Cognac dimanche 16 août 2026.
Cognac
Bulles de savon géantes
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Déambulation et ateliers avec bulles de savons (enfants et adultes)
.
Base Plein Air Allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 46 24
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English :
Soap bubble walk and workshops (children and adults)
L’événement Bulles de savon géantes Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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