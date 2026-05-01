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Soirée | Timeless Trio à l’Indigo Martell Cognac

Soirée | Timeless Trio à l’Indigo Martell Cognac vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Martell

Adresse : 16 Avenue Paul Firino Martell

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Cognac

Soirée | Timeless Trio à l’Indigo

Martell 16 Avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Soirée pop, soul & folk avec Timeless Trio au bar rooftop Indigo.
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Martell 16 Avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   fanny.indigo.awe@gmail.com

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English :

Pop, soul & folk evening with Timeless Trio at Indigo rooftop bar.

L’événement Soirée | Timeless Trio à l’Indigo Cognac a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Cognac

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