La claque (de fred RADIX) Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac
La claque (de fred RADIX) Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac jeudi 23 juillet 2026.
Cognac
La claque (de fred RADIX)
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente
Tarif : 14.5 – 14.5 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Théâtre Drôle, musical et interactif, l’incroyable histoire d’un chef d’orchestre d’applaudissements, abandonné par ses claqueurs à deux heures de la grande première… Ils ne seront que trois ce soir pour sauver la représentation !
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Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 35 17 26 es3coupsdejarnac@gmail.com
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English :
A funny, musical, and interactive play—the incredible story of a conductor of applause, abandoned by his clappers just two hours before the grand premiere… Tonight, there will be only three of them left to save the show!
L’événement La claque (de fred RADIX) Cognac a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac
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