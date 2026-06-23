Nocturne | Cognac ville de François 1er Couvent des Récollets Cognac
mardi 21 juillet 2026 · Couvent des Récollets · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Nocturne | Cognac ville de François 1er
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-08-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Le temps d’une douce soirée d’été, laissez-vous conter la grande histoire, mais aussi les petites histoires, de cette ville au destin exceptionnel.
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
When night falls, Cognac reveals itself in a different light!
During a mild summer evening, let yourself be told the great history, but also the little stories of this town with an exceptional destiny.
L’événement Nocturne | Cognac ville de François 1er Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac
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