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Nocturne | Cognac ville de François 1er Couvent des Récollets Cognac

mardi 21 juillet 2026 · Couvent des Récollets · Cognac

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Couvent des Récollets
Adresse
53 rue d'Angoulême
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
3 3 3 Tarif réduit Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap

Cognac

Nocturne | Cognac ville de François 1er

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit
Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11

À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Le temps d’une douce soirée d’été, laissez-vous conter la grande histoire, mais aussi les petites histoires, de cette ville au destin exceptionnel.
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

When night falls, Cognac reveals itself in a different light!
During a mild summer evening, let yourself be told the great history, but also the little stories of this town with an exceptional destiny.

L’événement Nocturne | Cognac ville de François 1er Cognac a été mis à jour le 2026-06-23 par Destination Cognac

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