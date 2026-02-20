Fête du Cognac | Christophe Maé, Léman, Mathilda sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Cognac

Fête du Cognac | Christophe Maé, Léman, Mathilda

sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Allée Guy Gautier Cognac Charente

Tarif : 24.99 – 24.99 – 24.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 01:30:00

Date(s) :

2026-07-24

La Fête du Cognac, 3 jours de fête, de convivialité et de partage. Goûtez nos produits locaux, savourez le cognac en cocktails et dansez au rythme des concerts de musiques actuelles. Soirée découverte musicale Christophe Maé, Léman, Mathilda

.

sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Allée Guy Gautier Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 21 05 lafeteducognac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cognac Festival: 3 days of festivities, conviviality and sharing. Taste local gastronomic products, enjoy cognac cocktails and dance to the rhythm of contemporary music concerts.

L’événement Fête du Cognac | Christophe Maé, Léman, Mathilda Cognac a été mis à jour le 2026-02-20 par Destination Cognac