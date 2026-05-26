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Femmes en Forme, Quartier en Fête Cognac

Femmes en Forme, Quartier en Fête Cognac mercredi 3 juin 2026.

Adresse : Rue Paul Fort

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cognac

Femmes en Forme, Quartier en Fête

Rue Paul Fort Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Temps fort autour de la santé et du bien-être de la Femme
Ouvert à tous et toutes
  .

Rue Paul Fort Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 91 54  centresocial.cognac@ville-cognac.fr

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English :

A high point in women’s health and well-being
Open to all

L’événement Femmes en Forme, Quartier en Fête Cognac a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Cognac

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