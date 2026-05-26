Cognac

Femmes en Forme, Quartier en Fête

Rue Paul Fort Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Temps fort autour de la santé et du bien-être de la Femme

Ouvert à tous et toutes

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Rue Paul Fort Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 91 54 centresocial.cognac@ville-cognac.fr

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English :

A high point in women’s health and well-being

Open to all

L’événement Femmes en Forme, Quartier en Fête Cognac a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Cognac