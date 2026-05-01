Bourse aux plantes du Centre d’Animation Centre d’animation de Cognac Cognac

Cognac

Bourse aux plantes du Centre d’Animation

Centre d’animation de Cognac 9a, place cagouillet Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 16:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Envie de verdir votre intérieur ou de garnir votre jardin ? Le Centre d’Animation vous ouvre ses portes pour une Bourse aux Plantes conviviale et ouverte à tous !

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Centre d’animation de Cognac 9a, place cagouillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 17 28 coordination@centre-animation.com

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English :

Looking to green up your home or garden? The Centre d?Animation opens its doors to you for a friendly Plant Exchange open to all!

L’événement Bourse aux plantes du Centre d’Animation Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac