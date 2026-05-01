Bourse aux plantes du Centre d’Animation Centre d’animation de Cognac Cognac
Bourse aux plantes du Centre d’Animation Centre d’animation de Cognac Cognac mardi 26 mai 2026.
Cognac
Bourse aux plantes du Centre d’Animation
Centre d’animation de Cognac 9a, place cagouillet Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 16:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Envie de verdir votre intérieur ou de garnir votre jardin ? Le Centre d’Animation vous ouvre ses portes pour une Bourse aux Plantes conviviale et ouverte à tous !
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Centre d’animation de Cognac 9a, place cagouillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 17 28 coordination@centre-animation.com
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English :
Looking to green up your home or garden? The Centre d?Animation opens its doors to you for a friendly Plant Exchange open to all!
L’événement Bourse aux plantes du Centre d’Animation Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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