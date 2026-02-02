Hi-Fu-Mi | Hip Hop Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

Hi-Fu-Mi | Hip Hop

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 16:35:00

2026-05-20

Deux jeunes danseurs nous embarquent dans un voyage imaginaire, à travers une multitude de chorégraphies inspirées des jeux de cours de récréation. Par la Cie Rêvolution.

17h Atelier initiation Hip Hop

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 resa@avantscene.com

English : Hi-Fu-Mi | Hip Hop

Two young dancers take us on an imaginary journey, through a multitude of choreographies inspired by playground games. By Cie Rêvolution.

5pm: Hip Hop initiation workshop

