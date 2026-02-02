Hi-Fu-Mi | Hip Hop Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac
Hi-Fu-Mi | Hip Hop Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac mercredi 20 mai 2026.
Hi-Fu-Mi | Hip Hop
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 16:35:00
Date(s) :
2026-05-20
Deux jeunes danseurs nous embarquent dans un voyage imaginaire, à travers une multitude de chorégraphies inspirées des jeux de cours de récréation. Par la Cie Rêvolution.
17h Atelier initiation Hip Hop
.
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 resa@avantscene.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hi-Fu-Mi | Hip Hop
Two young dancers take us on an imaginary journey, through a multitude of choreographies inspired by playground games. By Cie Rêvolution.
5pm: Hip Hop initiation workshop
L’événement Hi-Fu-Mi | Hip Hop Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac