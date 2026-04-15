Château de Cognac, Château de Cognac, Cognac

Château de Cognac 5 – 7 juin Château de Cognac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Découvrez le Château de Cognac !

Le Château de Cognac a la particularité d’être un Monument Historique : ancienne résidence royale, lieu de naissance de François 1er, et également une Maison de Cognac disposant de conditions naturelles uniques de vieillissement dans la région.

Véritable témoignage de l’Histoire de France, le Château constitue un lieu de visite incontournable pour découvrir les vestiges du passé mais également mieux appréhender les différentes étapes d’élaboration de Cognacs de qualité.

La richesse et la diversité des parcours proposés permettent de couvrir les différentes facettes du Château et séduisent l’ensemble des visiteurs. Après une première immersion dans les différentes salles historiques du Château, la visite des chais lèvera le voile sur les secrets de fabrication et de vieillissement uniques des Cognacs BARON OTARD et D’USSÉ ® .

Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudecognac.com/fr/fr/tickets/ »}]

Visite d’un château avec découverte de l’histoire et de l’élaboration du cognac

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