Maison Rémy Martin, Maison Rémy Martin, Cognac

Maison Rémy Martin 5 – 7 juin Maison Rémy Martin Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Bienvenue à la Maison de cognac Rémy Martin

Le Domaine Rémy Martin (Avenue de Gimeux, 16100 Merpins – à 4km de Cognac)

Découverte en train du site d’élaboration de nos cognacs, le Domaine de Merpins. Une visite didactique au cœur des savoir-faire ancestraux qui entourent nos métiers. Vous découvrirez le savoir-faire viticole, le travail du tonnelier, l’art de la distillation, mais aussi l’art de l’assemblage perpétué par le maître de chai ou encore le vieillissement des eaux-de-vie. Dégustation* de notre cognac VSOP en cocktail et 1738 Accord Royal accompagné d’une bouchée gourmande.

Maison Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 35 76 66 »}, {« type »: « email », « value »: « visites.remymartin@remy-cointreau.com »}]

Visite didactique du savoir-faire viticole et de l’élaboration du cognac avec dégustation

DR