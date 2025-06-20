Maison Rémy Martin, Maison Rémy Martin, Cognac
Maison Rémy Martin, Maison Rémy Martin, Cognac vendredi 5 juin 2026.
Maison Rémy Martin 5 – 7 juin Maison Rémy Martin Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Bienvenue à la Maison de cognac Rémy Martin
Le Domaine Rémy Martin (Avenue de Gimeux, 16100 Merpins – à 4km de Cognac)
Découverte en train du site d’élaboration de nos cognacs, le Domaine de Merpins. Une visite didactique au cœur des savoir-faire ancestraux qui entourent nos métiers. Vous découvrirez le savoir-faire viticole, le travail du tonnelier, l’art de la distillation, mais aussi l’art de l’assemblage perpétué par le maître de chai ou encore le vieillissement des eaux-de-vie. Dégustation* de notre cognac VSOP en cocktail et 1738 Accord Royal accompagné d’une bouchée gourmande.
Maison Rémy Martin 20 rue de la Société Vinicole 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 35 76 66 »}, {« type »: « email », « value »: « visites.remymartin@remy-cointreau.com »}]
Visite didactique du savoir-faire viticole et de l’élaboration du cognac avec dégustation
DR
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