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La Maison sur le fleuve | Visites Cognac

La Maison sur le fleuve | Visites Cognac dimanche 31 mai 2026.

Adresse : La Maison sur le fleuve

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Cognac

La Maison sur le fleuve | Visites

La Maison sur le fleuve Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Après avoir pris place sur la Charente et poursuivi ses aménagements, la Maison sur le Fleuve ouvre sa passerelle aux visites !
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La Maison sur le fleuve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 58 70  contact@avantscene.com

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English :

After taking its place on the Charente and continuing its development, the Maison sur le Fleuve opens its footbridge to visitors!

L’événement La Maison sur le fleuve | Visites Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac

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