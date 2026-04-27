Cognac

Le jardin de mère en filles | Rendez-vous aux Jardins

152 rue Henri-Fichon Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Le jardin a essaimé, il a changé de volumes et de nouvelles notes de couleurs le mettent en musique. Il vous attend pour partager, écouter, échanger ressentis et savoirs.

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152 rue Henri-Fichon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 03 43

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English :

The garden has swarmed, it has changed volumes and new notes of colors put it in music. It is waiting for you to share, listen, exchange feelings and knowledge.

L’événement Le jardin de mère en filles | Rendez-vous aux Jardins Cognac a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Cognac