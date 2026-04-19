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Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Maison du négociant Musée d'art et d'histoire

Adresse : 48 bd Denfert Rochereau

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Cognac

Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Au cours d’une visite flash, découvrez l’exposition temporaire 100 oeuvres qui racontent le travail .
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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25 

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English :

Discover the temporary exhibition 100 works that tell the story of work during a flash visit.

L’événement Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail Cognac a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Cognac

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