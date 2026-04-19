Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Cognac

Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au cours d’une visite flash, découvrez l’exposition temporaire 100 oeuvres qui racontent le travail .

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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25

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English :

Discover the temporary exhibition 100 works that tell the story of work during a flash visit.

L’événement Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail Cognac a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Cognac