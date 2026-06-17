Micro-Folie à la Passerelle Centre Social La Passerelle Cognac
Micro-Folie à la Passerelle Centre Social La Passerelle Cognac mercredi 1 juillet 2026.
Cognac
Micro-Folie à la Passerelle
Centre Social La Passerelle 4 rue Clément Ader Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Le musée itinérant de Grand Cognac s’installe au Centre Social La Passerelle du 06 au 17 juillet 2026. Accessible les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h. Animations à 11h et 15h.
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Centre Social La Passerelle 4 rue Clément Ader Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 31 50 microfolie@grand-cognac.fr
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English :
The Grand Cognac Traveling Museum will be on display at the La Passerelle Community Center from July 6 to 17, 2026. Open Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays from 10 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m. Activities at 11 a.m. and 3 p.m.
L’événement Micro-Folie à la Passerelle Cognac a été mis à jour le 2026-06-17 par Destination Cognac
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