Micro-Folie à la Passerelle Centre Social La Passerelle Cognac

Cognac

Micro-Folie à la Passerelle

Centre Social La Passerelle 4 rue Clément Ader Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Le musée itinérant de Grand Cognac s’installe au Centre Social La Passerelle du 06 au 17 juillet 2026. Accessible les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h. Animations à 11h et 15h.

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Centre Social La Passerelle 4 rue Clément Ader Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 31 50 microfolie@grand-cognac.fr

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English :

The Grand Cognac Traveling Museum will be on display at the La Passerelle Community Center from July 6 to 17, 2026. Open Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays from 10 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m. Activities at 11 a.m. and 3 p.m.

L’événement Micro-Folie à la Passerelle Cognac a été mis à jour le 2026-06-17 par Destination Cognac