Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Cognac

Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Place de spectacle et cocktail dînatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:30:00

fin : 2026-06-23 23:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Super Madeleine, un spectacle immersif inédit une soirée caritative avec cocktail dinatoire et lever de fonds.

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La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 65 61 10

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English :

Super Madeleine, a unique immersive show a charity evening with cocktail reception and fund-raising event.

L’événement Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur Cognac a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Cognac