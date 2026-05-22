Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur La Salamandre | Centre de Congrès Cognac mardi 23 juin 2026.
Cognac
Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Place de spectacle et cocktail dînatoire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:30:00
fin : 2026-06-23 23:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Super Madeleine, un spectacle immersif inédit une soirée caritative avec cocktail dinatoire et lever de fonds.
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La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 65 61 10
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English :
Super Madeleine, a unique immersive show a charity evening with cocktail reception and fund-raising event.
L’événement Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur Cognac a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Cognac
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