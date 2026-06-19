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Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac mardi 23 juin 2026.

Lieu : Théâtre | Avant Scène Cognac

Adresse : 1 place Robert Schuman

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cognac

Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23 21:00:00

Date(s) :
2026-06-23

Vous avez envie de découvrir la programmation de la prochaine saison ?
Venez écouter et regarder notre présentation des spectacles à venir ; soirée accompagnée d’une découverte de cocktails.
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Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 48 82 17 24  resa@avantscene.com

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English :

Want to check out next season’s lineup?
Come listen to and watch our presentation of upcoming shows; the evening will also feature a cocktail tasting.

L’événement Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac Cognac a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac

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