Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac
Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac mardi 23 juin 2026.
Cognac
Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23 21:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Vous avez envie de découvrir la programmation de la prochaine saison ?
Venez écouter et regarder notre présentation des spectacles à venir ; soirée accompagnée d’une découverte de cocktails.
.
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 48 82 17 24 resa@avantscene.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to check out next season’s lineup?
Come listen to and watch our presentation of upcoming shows; the evening will also feature a cocktail tasting.
L’événement Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac Cognac a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Exposition l Distiller le monde Cognac 19 juin 2026
- DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac 20 juin 2026
- La Nauve | Harmonie d’été Hôtel & Jardin La Nauve Cognac 21 juin 2026
- Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur La Salamandre | Centre de Congrès Cognac 23 juin 2026
- Soirée | Notting Hill à l’Indigo Martell Cognac 26 juin 2026