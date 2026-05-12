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La Nauve | Harmonie d’été Hôtel & Jardin La Nauve Cognac

La Nauve | Harmonie d’été Hôtel & Jardin La Nauve Cognac dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Hôtel & Jardin La Nauve

Adresse : 12 rue de la Nauve

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 60 60 60

Cognac

La Nauve | Harmonie d’été

Hôtel & Jardin La Nauve 12 rue de la Nauve Cognac Charente

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Une fête de la musique tout en saveur…
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Hôtel & Jardin La Nauve 12 rue de la Nauve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 48 17 03 70 

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English :

A tasteful music festival…

L’événement La Nauve | Harmonie d’été Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

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