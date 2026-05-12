La Nauve | Harmonie d’été Hôtel & Jardin La Nauve Cognac
La Nauve | Harmonie d’été Hôtel & Jardin La Nauve Cognac dimanche 21 juin 2026.
Cognac
La Nauve | Harmonie d’été
Hôtel & Jardin La Nauve 12 rue de la Nauve Cognac Charente
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Une fête de la musique tout en saveur…
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Hôtel & Jardin La Nauve 12 rue de la Nauve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 48 17 03 70
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English :
A tasteful music festival…
L’événement La Nauve | Harmonie d’été Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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