Exposition l Distiller le monde Cognac

Musées de Cognac Cognac Charente
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Début : Lundi 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
2026-06-19 2026-07-01 2026-09-01
L’exposition propose une traversée sensorielle et intellectuelle des pratiques de distillation à travers le temps, les territoires et les sociétés.
Musées de Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
English :
The exhibition offers a sensory and intellectual journey through distillation practices across time, territories and societies.
