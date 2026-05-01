Concert | Roma Luca aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac
Concert | Roma Luca aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac mercredi 3 juin 2026.
Cognac
Concert | Roma Luca aux Abattoirs
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Les “Sorties du Mercredi” vous emmènent à la découverte de groupes issus de notre beau territoire qui se produiront gratuitement devant vous après quelques jours de résidence. Ce mercredi, c’est Roma Luca qui se produira sur scène.
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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
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English :
The Sorties du Mercredi (Wednesday outings) take you on a discovery tour of groups from our beautiful region, who will be performing for you free of charge after a few days’ residency. This Wednesday, Roma Luca will take to the stage.
L’événement Concert | Roma Luca aux Abattoirs Cognac a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Cognac
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