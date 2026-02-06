Martell de nuit visite évènement Cognac

Martell de nuit visite évènement

16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-05-01

A la tombée de la nuit, la Maison Martell vous propose une visite guidée qui vous emmènera à la découverte du site de Gâtebourse.

16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 34 98 visites@martell.com

English : Martell by night an unforgettable visit

Experience Maison Martell in an entirely new way. As night falls, this guided tour will take you around the historic Gâtebourse site. It was here that, more than 300 years ago, Jean Martell founded his Cognac House. From cellar to cellar, every place you visit is steeped in history. Continue the experience at the Indigo by Martell rooftop bar with a tasting of one of the House’s cognacs (Martell Cordon Bleu or Martell Chanteloup XXO), as you admire the stunning views over the town of Cognac.

