Nuit européenne des musées I GRRR, PFFUITT, SSSSS… qui se cache dans le musée ? Musée des savoir-faire du cognac Cognac
Nuit européenne des musées I GRRR, PFFUITT, SSSSS… qui se cache dans le musée ? Musée des savoir-faire du cognac Cognac samedi 23 mai 2026.
Cognac
Nuit européenne des musées I GRRR, PFFUITT, SSSSS… qui se cache dans le musée ?
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Qui se cache dans le musée ?
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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English : European Museum Night I GRRR, PFFUITT, SSSSS… who’s hiding in the museum?
“Who’s hiding in the museum?”
L’événement Nuit européenne des musées I GRRR, PFFUITT, SSSSS… qui se cache dans le musée ? Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac
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