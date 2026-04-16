Nuit européenne des musées I GRRR, PFFUITT, SSSSS… qui se cache dans le musée ? Musée des savoir-faire du cognac Cognac

Cognac

Nuit européenne des musées I GRRR, PFFUITT, SSSSS… qui se cache dans le musée ?

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Qui se cache dans le musée ?

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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English : European Museum Night I GRRR, PFFUITT, SSSSS… who’s hiding in the museum?

“Who’s hiding in the museum?”

L’événement Nuit européenne des musées I GRRR, PFFUITT, SSSSS… qui se cache dans le musée ? Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac