Nuit européenne des musées I Musée des savoir-faire du cognac en visite libre Musée des savoir-faire du cognac Cognac

Cognac

Nuit européenne des musées I Musée des savoir-faire du cognac en visite libre

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez découvrir le musée des savoir-faire du cognac à la nuit tombée.

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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English : European Museum Night I Musée des savoir-faire du cognac open house

For the European Night of Museums, come and discover the Musée des Savoirs du Cognac at nightfall.

L’événement Nuit européenne des musées I Musée des savoir-faire du cognac en visite libre Cognac a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Cognac