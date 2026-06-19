Kings of Blues | Cognac Blues Passions Cognac
Kings of Blues | Cognac Blues Passions Cognac mercredi 1 juillet 2026.
Cognac
Kings of Blues | Cognac Blues Passions
Place François 1er Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 12:30:00
fin : 2026-07-01 22:45:00
Date(s) :
2026-07-01
La scène Kings of Blues est un rendez-vous gratuit au cœur même de notre cité, la place François 1ᵉʳ. Une programmation exceptionnelle vous attend, cette scène risque bien de devenir le lieu incontournable pour passer de bons moments durant la journée !
.
Place François 1er Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Kings of Blues stage is a free event right in the heart of our city, at Place François I. An exceptional lineup awaits you—this stage is sure to become the place to be for a great time during the day!
L’événement Kings of Blues | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Exposition l Distiller le monde Cognac 19 juin 2026
- DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac 20 juin 2026
- La Nauve | Harmonie d’été Hôtel & Jardin La Nauve Cognac 21 juin 2026
- Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 23 juin 2026
- Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur La Salamandre | Centre de Congrès Cognac 23 juin 2026