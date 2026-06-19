Cognac

Kings of Blues | Cognac Blues Passions

Place François 1er Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 12:30:00

fin : 2026-07-01 22:45:00

Date(s) :

2026-07-01

La scène Kings of Blues est un rendez-vous gratuit au cœur même de notre cité, la place François 1ᵉʳ. Une programmation exceptionnelle vous attend, cette scène risque bien de devenir le lieu incontournable pour passer de bons moments durant la journée !

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Place François 1er Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81

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English :

The Kings of Blues stage is a free event right in the heart of our city, at Place François I. An exceptional lineup awaits you—this stage is sure to become the place to be for a great time during the day!

L’événement Kings of Blues | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac