DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac
DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac samedi 20 juin 2026.
Cognac
DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow
La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’Escale des Saveurs présente Monsieur Frog pour la Fête de la Musique.
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La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 96 06 22 laurette@charentesinflow.fr
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English :
L’Escale des Saveurs presents Monsieur Frog for the Fête de la Musique.
L’événement DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac
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