DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac

Cognac

DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow

La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’Escale des Saveurs présente Monsieur Frog pour la Fête de la Musique.

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La Demoiselle 11 quai des Flamands Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 96 06 22 laurette@charentesinflow.fr

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English :

L’Escale des Saveurs presents Monsieur Frog for the Fête de la Musique.

L’événement DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow Cognac a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Cognac