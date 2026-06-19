Rassemblement de deux roues vintage Le Garage Bar Cognac
Rassemblement de deux roues vintage Le Garage Bar Cognac samedi 27 juin 2026.
Cognac
Rassemblement de deux roues vintage
Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 14:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Garage Bar ouvre ses portes à ce rassemblement de deux roues vintage, où vous retrouverez Solex, Vespa, Peugeot 101/102/103….
.
Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 08 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Garage Bar is opening its doors for this gathering of vintage two-wheelers, where you’ll find Solex, Vespa, Peugeot 101/102/103, and more…
L’événement Rassemblement de deux roues vintage Cognac a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Exposition l Distiller le monde Cognac 19 juin 2026
- DJ set de Monsieur Frog | Charentes In Flow La Demoiselle Cognac 20 juin 2026
- La Nauve | Harmonie d’été Hôtel & Jardin La Nauve Cognac 21 juin 2026
- Présentation de la saison 2026/2027 du théâtre l’Avant-Scène Cognac Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 23 juin 2026
- Spectacle Super Madeleine Les Liens du cœur La Salamandre | Centre de Congrès Cognac 23 juin 2026