Rassemblement de deux roues vintage Le Garage Bar Cognac samedi 27 juin 2026.

Cognac

Rassemblement de deux roues vintage

Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 14:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le Garage Bar ouvre ses portes à ce rassemblement de deux roues vintage, où vous retrouverez Solex, Vespa, Peugeot 101/102/103….

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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 08 84

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English :

The Garage Bar is opening its doors for this gathering of vintage two-wheelers, where you’ll find Solex, Vespa, Peugeot 101/102/103, and more…

L’événement Rassemblement de deux roues vintage Cognac a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac