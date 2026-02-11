Festival | Cognac Blues Passions Jardin Public Cognac
Festival | Cognac Blues Passions Jardin Public Cognac mercredi 1 juillet 2026.
Festival | Cognac Blues Passions
Jardin Public 70 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-04
2026-07-01
Du 1er au 4 juillet 2026, le festival Cognac Blues Passions vous invite pour sa 33ème édition !
Venez vivre quatre jours de Blues live à Cognac.
Jardin Public 70 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
English : Cognac Blues Passions
From July 1 to 4, 2026, the Cognac Blues Passions festival invites you to its 33rd edition!
Come and experience four days of live Blues in Cognac.
