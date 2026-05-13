Une nuit à picorer l’art et les découvertes, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac

Une nuit à picorer l’art et les découvertes Samedi 23 mai, 19h00 La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Laissez-vous envoûter par la Nuit des Musées où la culture continue d’animer les musées après le coucher du soleil. Que vous soyez passionné d’art, en quête de nouvelles découvertes ou à la recherche d’une soirée originale, ce moment est fait pour vous. Profitez de l’accès gratuit pour venir déguster les collections permanentes et picorer les expositions temporaires !

La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545320725 https://les-distillateurs-culturels.fr Arts et traditions populaires du pays cognaçais.

Écoles flamande et hollandaise XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Objets d’arts décoratifs de style Art Nouveau.

Peintres régionaux.

Collections archéologiques issues des gisements préhistoriques de la région.

Laissez-vous envoûter par la Nuit des Musées où la culture continue d’animer les musées après le coucher du soleil. Que vous soyez passionné d’art, en quête de nouvelles découvertes ou à la recherche…

© Musées de Cognac