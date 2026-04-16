Nuit européenne des musées La folie du patch ! La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac
Nuit européenne des musées La folie du patch ! La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 23 mai 2026.
Cognac
Nuit européenne des musées La folie du patch !
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 19:45:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez la Micro-Folie à l’occasion de la Nuit européenne des musées.
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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25
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English :
Discover the Micro-Folie for European Museum Night.
L’événement Nuit européenne des musées La folie du patch ! Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac
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