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Nuit européenne des musées La folie du patch ! La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Nuit européenne des musées La folie du patch ! La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac samedi 23 mai 2026.

Lieu : La Maison du négociant Musée d'art et d'histoire

Adresse : 48 bd Denfert Rochereau

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cognac

Nuit européenne des musées La folie du patch !

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 19:45:00

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez la Micro-Folie à l’occasion de la Nuit européenne des musées.
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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25 

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English :

Discover the Micro-Folie for European Museum Night.

L’événement Nuit européenne des musées La folie du patch ! Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac

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