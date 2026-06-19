La Dolce Vita au Bar Luciole x Rémy Martin Bar Luciole Cognac
La Dolce Vita au Bar Luciole x Rémy Martin Bar Luciole Cognac vendredi 26 juin 2026.
Cognac
La Dolce Vita au Bar Luciole x Rémy Martin
Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 01:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Prêts à troquer (le temps d’une soirée) les pavés cognaçais pour la chaleur d’une place romaine ?
Le Bar Luciole revêt ses plus belles couleurs italiennes pour une soirée unique sous le signe de la Dolce Vita, avec la prestigieuse Maison Rémy Martin.
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Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com
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English :
Ready to swap (just for one night) the cobblestones of Cognac for the warmth of a Roman square?
Bar Luciole is decked out in its finest Italian colors for a unique evening celebrating La Dolce Vita, in partnership with the prestigious Rémy Martin.
L’événement La Dolce Vita au Bar Luciole x Rémy Martin Cognac a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac
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