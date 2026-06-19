La Dolce Vita au Bar Luciole x Rémy Martin Bar Luciole Cognac

Cognac

La Dolce Vita au Bar Luciole x Rémy Martin

Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 01:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Prêts à troquer (le temps d’une soirée) les pavés cognaçais pour la chaleur d’une place romaine ?

Le Bar Luciole revêt ses plus belles couleurs italiennes pour une soirée unique sous le signe de la Dolce Vita, avec la prestigieuse Maison Rémy Martin.

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Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com

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English :

Ready to swap (just for one night) the cobblestones of Cognac for the warmth of a Roman square?

Bar Luciole is decked out in its finest Italian colors for a unique evening celebrating La Dolce Vita, in partnership with the prestigious Rémy Martin.

L’événement La Dolce Vita au Bar Luciole x Rémy Martin Cognac a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac