On fait la fête avec le Troquet Vagabond Cognac
On fait la fête avec le Troquet Vagabond Cognac jeudi 28 mai 2026.
Cognac
On fait la fête avec le Troquet Vagabond
place du Champ de Foire Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-28
La fête de village la plus itinérante de Nouvelle-Aquitaine revient souffler ses bougies à Cognac, place du champ de foire ! Retrouvez le Troquet Vagabond, ses animations pour les petits et les grands, son ambiance détendue.
.
place du Champ de Foire Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 45 87 16 contact@letroquetvagabond.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nouvelle-Aquitaine’s most popular village festival is back to blow out its candles in Cognac, on Place du Champ de Foire! You’ll find the Troquet Vagabond, with its entertainment for young and old, and its relaxed atmosphere.
L’événement On fait la fête avec le Troquet Vagabond Cognac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Université Inter-âges COGNAC La Salamandre | Centre de Congrès Cognac 11 mai 2026
- Hi-Fu-Mi | Hip Hop Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 20 mai 2026
- Odyssée Bohème | Chant X Cognac 22 mai 2026
- Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées I Musée des savoir-faire du cognac en visite libre Musée des savoir-faire du cognac Cognac 23 mai 2026