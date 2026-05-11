Cognac

On fait la fête avec le Troquet Vagabond

place du Champ de Foire Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

La fête de village la plus itinérante de Nouvelle-Aquitaine revient souffler ses bougies à Cognac, place du champ de foire ! Retrouvez le Troquet Vagabond, ses animations pour les petits et les grands, son ambiance détendue.

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place du Champ de Foire Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 45 87 16 contact@letroquetvagabond.com

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English :

Nouvelle-Aquitaine’s most popular village festival is back to blow out its candles in Cognac, on Place du Champ de Foire! You’ll find the Troquet Vagabond, with its entertainment for young and old, and its relaxed atmosphere.

L’événement On fait la fête avec le Troquet Vagabond Cognac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac