Cognac, du Moyen Âge à nos jours Cognac

Cognac, du Moyen Âge à nos jours Cognac vendredi 20 juin 2025.

Cognac, du Moyen Âge à nos jours

Cognac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20 10:30:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

Date(s) :

2025-06-20 2025-06-27 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05

Nathalie, notre distillatrice d’émotions, vous fait remonter le temps du Moyen Age à nos jours lors d’une visite guidée de Cognac.

.

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71 bienvenue@destination-cognac.com

English : Cognac, from the Middle Ages to the present day

Nathalie, our distiller of emotions, takes you back in time from the Middle Ages to nowadays during a guided tour of Cognac.

German :

Nathalie, unsere Destillateurin der Emotionen, führt Sie auf einer geführten Tour durch Cognac in die Zeit vom Mittelalter bis heute zurück.

Italiano :

Nathalie, la nostra distillatrice di emozioni, vi porta indietro nel tempo, dal Medioevo ai giorni nostri, in una visita guidata del Cognac.

Espanol :

Nathalie, nuestra destiladora de emociones, le hace retroceder en el tiempo desde la Edad Media hasta la actualidad en una visita guiada por Cognac.

L’événement Cognac, du Moyen Âge à nos jours Cognac a été mis à jour le 2025-06-18 par Destination Cognac